CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue

La Canourgue

CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert des élèves de l’académie de musique de Lozère à 20h00 à la salle des fêtes de La Canourgue.

SESSION 3

Concert des élèves de l’académie de musique de Lozère à 20h00 à la salle des fêtes de La Canourgue.

SESSION 3 .

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net

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English :

Concert by students from the Académie de Musique de Lozère at 8:00 pm at the Salle des Fêtes in La Canourgue.

SESSION 3

L’événement CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn