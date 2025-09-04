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CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue

CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue

CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du pré commun

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : Participation libre

La Canourgue

CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Concert des élèves de l’académie de musique de Lozère à 20h00 à la salle des fêtes de La Canourgue.
SESSION 3
Concert des élèves de l’académie de musique de Lozère à 20h00 à la salle des fêtes de La Canourgue.
SESSION 3   .

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie   eric.saint.michel@cegetel.net

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English :

Concert by students from the Académie de Musique de Lozère at 8:00 pm at the Salle des Fêtes in La Canourgue.
SESSION 3

L’événement CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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