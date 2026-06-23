LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue
mercredi 5 août 2026 · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE
Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Les concerts de l’heure d’orgue son de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.
Au programme du Mercredi 5 août Christopher HAINSWORTH (orgue), Nicolas PLANCHON et Dominique BOUGARD (trompettes).
Les concerts de l’heure d’orgue son de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.
Au programme du Mercredi 5 août Christopher HAINSWORTH (orgue), Nicolas PLANCHON et Dominique BOUGARD (trompettes). .
Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04 etiennejaques@orange.fr
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English :
The Hour of the Organ concerts are back in La Canourgue; join us at the Saint-Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Admission is by donation.
On the program for Wednesday, August 5: Christopher HAINSWORTH (organ), Nicolas PLANCHON, and Dominique BOUGARD (trumpets).
L’événement LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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