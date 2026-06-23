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AGENDA · La Canourgue

LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue

mercredi 5 août 2026 · La Canourgue

LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Collégiale Saint Martin de la Canourgue
Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

La Canourgue

LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE

Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Les concerts de l’heure d’orgue son de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 5 août Christopher HAINSWORTH (orgue), Nicolas PLANCHON et Dominique BOUGARD (trompettes).
Les concerts de l’heure d’orgue son de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 5 août Christopher HAINSWORTH (orgue), Nicolas PLANCHON et Dominique BOUGARD (trompettes).   .

Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04  etiennejaques@orange.fr

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English :

The Hour of the Organ concerts are back in La Canourgue; join us at the Saint-Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Admission is by donation.

On the program for Wednesday, August 5: Christopher HAINSWORTH (organ), Nicolas PLANCHON, and Dominique BOUGARD (trumpets).

L’événement LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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