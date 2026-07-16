Informations pratiques

La Canourgue

UNE VOIX UN LUTH

Eglise de La Capelle La Canourgue Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth renaissance font un hommage au luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626)

Rendez-vous à l’église Saint Martin de La Canourgue à 20h30.

Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth renaissance font un hommage au luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626)

Rendez-vous à l’église Saint Martin de La Canourgue à 20h30.

Le duo interprétera des chansons de la renaissance anglaise, italienne et française.

Concert où la voix et le luth, s ‘entremêlent, afin de créer une musique pleine d ‘émotions et d ‘interactivité.

Tarif 12 euros

Réservations au 07 85 15 04 44 ou sur place à partir de 20h. .

Eglise de La Capelle La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 85 15 04 44 lavoixestlibre.contact@gmail.com

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English :

The duo—voice and lute—featuring Stéphanie Briot, soprano, and Pascal Pittorino on the Renaissance lute, pays tribute to the lutenist and songwriter John Dowland (1563–1626)

Join us at Saint Martin Church in La Canourgue at 8:30 p.m.

L’événement UNE VOIX UN LUTH La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn