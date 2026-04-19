FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue
FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue samedi 25 juillet 2026.
La Canourgue
FÊTE D’AUXILLAC
Auxillac La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez à la fête d’Auxillac organisé par L’Auxillacoise !!!
Concours de pétanque, musique, danse, repas et buvette…
Plus de détails à venir….
Venez à la fête d’Auxillac organisé par L’Auxillacoise !!!
Concours de pétanque, musique, danse, repas et buvette…
Plus de détails à venir…. .
Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie auxillacoise48@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to the Auxillac fête organized by L’Auxillacoise!!!
Petanque competition, music, dancing, food and refreshments…
More details to come….
L’événement FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- TOURS DU MONT-LOZÈRE ET DU CAUSSE MÉJEAN GR DE PAYS La Canourgue Lozère 1 mai 2026
- LA LOZÉRIENNE VTT GRAVEL CYCLO La Canourgue 7 mai 2026
- FÊTE VOTIVE DE LA CANOURGUE La Canourgue 28 août 2026
- L’ENFER DE ROQUEPRINS La Canourgue 28 août 2026
- CORRIDA D’HALLOWEEN La Canourgue 31 octobre 2026