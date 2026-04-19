La Canourgue

FÊTE D’AUXILLAC

Auxillac La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez à la fête d’Auxillac organisé par L’Auxillacoise !!!

Concours de pétanque, musique, danse, repas et buvette…

Plus de détails à venir….

Venez à la fête d’Auxillac organisé par L’Auxillacoise !!!

Concours de pétanque, musique, danse, repas et buvette…

Plus de détails à venir…. .

Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie auxillacoise48@gmail.com

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English :

Come to the Auxillac fête organized by L’Auxillacoise!!!

Petanque competition, music, dancing, food and refreshments…

More details to come….

L’événement FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn