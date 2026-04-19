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FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue

FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue

FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Auxillac

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : Gratuit Journée

La Canourgue

FÊTE D’AUXILLAC

Auxillac La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Venez à la fête d’Auxillac organisé par L’Auxillacoise !!!
Concours de pétanque, musique, danse, repas et buvette…
Plus de détails à venir….
Venez à la fête d’Auxillac organisé par L’Auxillacoise !!!
Concours de pétanque, musique, danse, repas et buvette…
Plus de détails à venir….   .

Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie   auxillacoise48@gmail.com

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English :

Come to the Auxillac fête organized by L’Auxillacoise!!!
Petanque competition, music, dancing, food and refreshments…
More details to come….

L’événement FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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