CONCERT DE MARCOS O’FARELL & JULIAN SEMLER Rue Isalene La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

CONCERT DE MARCOS O’FARELL & JULIAN SEMLER

Rue Isalene Collégiale Saint Martin La Canourgue Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les musiciens Marcos O’Farrell (Argentine) et Julián Semler (Chili) se réunissent pour une série de concerts du 16 au 19 juillet autour des chants, des guitares et des traditions d’Amérique du Sud.

Rendez-vous à 18h à l’élise de La Canourgue.

Les musiciens Marcos O’Farrell (Argentine) et Julián Semler (Chili) se réunissent pour une série de concerts du 16 au 19 juillet autour des chants, des guitares et des traditions d’Amérique du Sud.

À travers un répertoire empreint de poésie et d’authenticité, ils invitent le public à un voyage musical entre les cultures andines et sud-américaines.

Leur répertoire, imprégné de folklore argentin, s’inspire de la culture gaucha , avec ses chevaux, sa pampa et ses galops… et rend hommage à ce bel héritage de la musique populaire ancestrale.

Alliant compositions personnelles et musiques traditionnelles, Marcos et Julian nous invitent à voyager au cœur d’une Amérique du Sud chaleureuse et profonde, riche d’influences multiples et gardienne d’une sagesse amérindienne en connexion intime avec la nature.

Marcos (qui vit en France depuis quelques années) nous présentera en français les thèmes de leurs chants, mêlant ode au vivant et syncrétisme spirituel.

Quatre représentations sont proposées

Jeudi 16 juillet à 18h à l’Église de La Canourgue

Vendredi 17 juillet à 17h30 au Couvent de Malet à Saint Côme d’Olt

Samedi 18 juillet au Labo à Masméjean

Dimanche 19 juillet à 18h à l’Église Sainte-Fauste à Bozouls.

Un rendez-vous chaleureux pour découvrir les richesses musicales et les traditions vivantes de l’Amérique du Sud.

Contact au 06 07 27 26 23

Organisé par l’association Rouergue Figue, le foyer rural de La Canourgue et Théâtre Clandestin. .

Rue Isalene Collégiale Saint Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 07 27 26 23

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English :

Musicians Marcos O’Farrell (Argentina) and Julián Semler (Chile) are joining forces for a series of concerts from July 16 to 19, featuring songs, guitars, and South American traditions.

The concerts will take place at 6 p.m. at the church in La Canourgue.

L’événement CONCERT DE MARCOS O’FARELL & JULIAN SEMLER La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn