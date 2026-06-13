La Canourgue

FÊTE NATIONALE SOIRÉE DES COMMERCANTS DU 14 JUILLET

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête nationale à La Canourgue !!!

Les commerçants de La Canourgue vous attendent à partir de 19h sur la place du pré commun, ils tiendront une buvette et des stands toute la soirée, les restaurateurs vous prépareront de quoi manger dans leurs différents stands (grillades, gratin, charcuterie, pizzas, glaces,…)!

Venez nombreux !

Fête nationale à La Canourgue !!!

Les commerçants de La Canourgue vous attendent à partir de 19h sur la place du pré commun, ils tiendront une buvette et des stands toute la soirée, les restaurateurs vous prépareront de quoi manger dans leurs différents stands (grillades, gratin, charcuterie, pizzas, glaces,…)!

Venez nombreux ! .

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

National Holiday in La Canourgue!!!

The merchants of La Canourgue look forward to seeing you starting at 7:00 PM on the Place du Pré Commun. They will be running a refreshment stand and other booths all evening, and the restaurant owners will be serving food at their various stands (grilled meats, gratins, cold cuts, pizzas, ice cream, and more)!

We hope to see you there!

L’événement FÊTE NATIONALE SOIRÉE DES COMMERCANTS DU 14 JUILLET La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn