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CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE La Canourgue

CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE La Canourgue

CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE La Canourgue jeudi 16 juillet 2026.

Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Tarif
8 8 8 Enfant

La Canourgue

CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE

La Canourgue Lozère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Concert avec Marcos O’Farrell ( Argentine) et Julian Sembler ( Chili), chants, guitare et traditions d’Amérique du Sud…
Concert avec Marcos O’Farrell ( Argentine) et Julian Sembler ( Chili), chants, guitare et traditions d’Amérique du Sud…   .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 07 27 26 23 

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English :

Concert featuring Marcos O’Farrell (Argentina) and Julian Sembler (Chile), featuring vocals, guitar, and South American folk traditions…

L’événement CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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