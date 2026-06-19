CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE La Canourgue
CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE La Canourgue jeudi 16 juillet 2026.
La Canourgue
CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE
La Canourgue Lozère
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert avec Marcos O’Farrell ( Argentine) et Julian Sembler ( Chili), chants, guitare et traditions d’Amérique du Sud…
Concert avec Marcos O’Farrell ( Argentine) et Julian Sembler ( Chili), chants, guitare et traditions d’Amérique du Sud… .
La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 07 27 26 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert featuring Marcos O’Farrell (Argentina) and Julian Sembler (Chile), featuring vocals, guitar, and South American folk traditions…
L’événement CONCERT CHANTS ET MUSIQUE D’AMERIQUE LATINE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- ATELIER CARNET DE VOYAGE CROQUIS/AQUARELLE La Canourgue 3 juillet 2026
- EXPOSITION D’ART ANNUELLE DE L’ATELIER DE LUCIE Place au blé La Canourgue 11 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue 13 juillet 2026
- FÊTE NATIONALE SOIRÉE DES COMMERCANTS DU 14 JUILLET La Canourgue 14 juillet 2026
- CONCOURS DE PÉTANQUE La Canourgue 15 juillet 2026