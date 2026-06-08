La Canourgue

ATELIER CARNET DE VOYAGE CROQUIS/AQUARELLE

La Canourgue Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Atelier Carnet de Voyage (croquis aquarelle)

Tous les vendredis de l’été de 10h à midi.

Débutant ou confirmé, de 7 à 77 ans, venez découvrir les joies du croquis et/ou de l’aquarelle dans les ruelles médiévales de La Canourgue.

20€ par participant (2h) renseignement et réservation 06 61 54 60 12

Atelier Carnet de Voyage (croquis aquarelle)

Tous les vendredis de l’été de 10h à midi.

Débutant ou confirmé, de 7 à 77 ans, venez découvrir les joies du croquis et/ou de l’aquarelle dans les ruelles médiévales de La Canourgue.

20€ par participant (2h) renseignement et réservation 06 61 54 60 12 .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 61 54 60 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travel journal workshop (sketch watercolor)

Every Friday in summer from 10am to noon.

Beginners or advanced, aged 7 to 77, come and discover the joys of sketching and/or watercolor in the medieval streets of La Canourgue.

20? per participant (2h) information and booking 06 61 54 60 12

L’événement ATELIER CARNET DE VOYAGE CROQUIS/AQUARELLE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn