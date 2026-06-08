ATELIER CARNET DE VOYAGE CROQUIS/AQUARELLE La Canourgue
ATELIER CARNET DE VOYAGE CROQUIS/AQUARELLE La Canourgue vendredi 3 juillet 2026.
La Canourgue
ATELIER CARNET DE VOYAGE CROQUIS/AQUARELLE
La Canourgue Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Atelier Carnet de Voyage (croquis aquarelle)
Tous les vendredis de l’été de 10h à midi.
Débutant ou confirmé, de 7 à 77 ans, venez découvrir les joies du croquis et/ou de l’aquarelle dans les ruelles médiévales de La Canourgue.
20€ par participant (2h) renseignement et réservation 06 61 54 60 12
Atelier Carnet de Voyage (croquis aquarelle)
Tous les vendredis de l’été de 10h à midi.
Débutant ou confirmé, de 7 à 77 ans, venez découvrir les joies du croquis et/ou de l’aquarelle dans les ruelles médiévales de La Canourgue.
20€ par participant (2h) renseignement et réservation 06 61 54 60 12 .
La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 61 54 60 12
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English :
Travel journal workshop (sketch watercolor)
Every Friday in summer from 10am to noon.
Beginners or advanced, aged 7 to 77, come and discover the joys of sketching and/or watercolor in the medieval streets of La Canourgue.
20? per participant (2h) information and booking 06 61 54 60 12
L’événement ATELIER CARNET DE VOYAGE CROQUIS/AQUARELLE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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