CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC LA BEDOUNE Le Moulin d’Auxillac La Canourgue
CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC LA BEDOUNE Le Moulin d’Auxillac La Canourgue vendredi 17 juillet 2026.
La Canourgue
CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC LA BEDOUNE
Le Moulin d’Auxillac Auxillax La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La Boedoune se produira en concert au Moulin d’Auxillac le vendredi 17 juillet à 19h.
Un duo Blues & Soul originaire du Sud Ouest reconnu par ses paires notament aux Etats Unies.
Entre voix de velours et basse moelleuse pour Cécile, qui dansent en une harmonie maîtrisés et joyeuse avec le son des guitares de Greg et les percussions pour les deux, La Bedoune vous emmenera loin.
Sur réservation au 0
La Boedoune se produira en concert au Moulin d’Auxillac le vendredi 17 juillet à 19h.
Un duo Blues & Soul originaire du Sud Ouest reconnu par ses paires notament aux Etats Unies.
Entre voix de velours et basse moelleuse pour Cécile, qui dansent en une harmonie maîtrisés et joyeuse avec le son des guitares de Greg et les percussions pour les deux, La Bedoune vous emmenera loin.
Sur réservation au 07 60 23 85 14 Prix libre.
Repas sur place possible après le concert. .
Le Moulin d’Auxillac Auxillax La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14
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English :
La Boedoune will perform at the Moulin d’Auxillac on Friday, July 17 at 7 p.m.
A blues and soul duo from southwestern France, recognized by their peers, particularly in the United States.
With Cécile’s velvety vocals and mellow bass, which blend in a masterful and joyful harmony with Greg’s guitar and percussion for both, La Boedoune will take you far away.
Reservations at 0
L’événement CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC LA BEDOUNE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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