EXPOSITION D’ART ANNUELLE DE L’ATELIER DE LUCIE Place au blé La Canourgue
EXPOSITION D’ART ANNUELLE DE L’ATELIER DE LUCIE Place au blé La Canourgue samedi 11 juillet 2026.
La Canourgue
EXPOSITION D’ART ANNUELLE DE L’ATELIER DE LUCIE
Place au blé Maison à pan de bois La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-11
La maison à pan de bois de la place au blé accueille du 5 juillet au 31 août l’exposition de peinture de l’atelier de Lucie. Rendez-vous du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h pour découvrir ses œuvres ! Visite libre.
La maison à pan de bois de la place au blé accueille du 5 juillet au 31 août l’exposition de peinture de l’atelier de Lucie. Rendez-vous du mardi au samedi selon les horaires de la boutique Les p’tites mains 48 pour découvrir ses œuvres ! Visite libre. .
Place au blé Maison à pan de bois La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
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English :
From July 5 to August 31, the timber-framed house in Place au blé will be hosting a painting exhibition by Lucie’s studio. Come Tuesday to Saturday from 10am to 12pm and from 3pm to 6pm to discover her works! Free admission.
L’événement EXPOSITION D’ART ANNUELLE DE L’ATELIER DE LUCIE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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