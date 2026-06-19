JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC Place du Village La Canourgue samedi 27 juin 2026.

La Canourgue

JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC

Place du Village Auxillac La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous à la place du village d’Auxillac à partir de 8h30 pour participer à la journée citoyenne.

Rendez-vous à la place du village d’Auxillac à partir de 8h30 pour participer à la journée citoyenne. .

Place du Village Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie auxillacoise48@gmail.com

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English :

Meet at Auxillac village square from 8:30 a.m. to take part in the Citizens’ Day.

L’événement JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn