JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC Place du Village La Canourgue
JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC Place du Village La Canourgue samedi 27 juin 2026.
La Canourgue
JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC
Place du Village Auxillac La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous à la place du village d’Auxillac à partir de 8h30 pour participer à la journée citoyenne.
Rendez-vous à la place du village d’Auxillac à partir de 8h30 pour participer à la journée citoyenne. .
Place du Village Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie auxillacoise48@gmail.com
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English :
Meet at Auxillac village square from 8:30 a.m. to take part in the Citizens’ Day.
L’événement JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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