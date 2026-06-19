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JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC Place du Village La Canourgue

JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC Place du Village La Canourgue

JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC Place du Village La Canourgue samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place du Village

Adresse : Auxillac

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit Journée

La Canourgue

JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC

Place du Village Auxillac La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Rendez-vous à la place du village d’Auxillac à partir de 8h30 pour participer à la journée citoyenne.
Rendez-vous à la place du village d’Auxillac à partir de 8h30 pour participer à la journée citoyenne.   .

Place du Village Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie   auxillacoise48@gmail.com

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English :

Meet at Auxillac village square from 8:30 a.m. to take part in the Citizens’ Day.

L’événement JOURNÉE CITOYENNE À AUXILLAC La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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