LA PRESQUE FÊTE DE LA MUSIQUE Le moulin d’auxillac La Canourgue vendredi 19 juin 2026.

La Canourgue

LA PRESQUE FÊTE DE LA MUSIQUE

Le moulin d’auxillac Auxillac La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Moulin d’Auxillac vous invite à la presque fête de la musique le vendredi 19 juin à 19h !

MacSinge se produira et interprètera des chanson françaises.

Des chansons, des mots, des peurs, des éclats de rire, quelques vérités mal rangées, des problèmes et des chaussons.

Repas sur place Possible après le concert sur réservation.

Informations au 07 60 23 85 14.

Le Moulin d’Auxillac vous invite à la presque fête de la musique le vendredi 19 juin à 19h !

MacSinge se produira et interprètera des chanson françaises.

Des chansons, des mots, des peurs, des éclats de rire, quelques vérités mal rangées, des problèmes et des chaussons.

Repas sur place Possible après le concert sur réservation.

Informations au 07 60 23 85 14. .

Le moulin d’auxillac Auxillac La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14

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English :

Le Moulin d’Auxillac invites you to the almost Music Festival on Friday, June 19 at 7 p.m.!

MacSinge will perform and sing French songs.

Songs, words, fears, bursts of laughter, a few messy truths, problems, and slippers.

Dinner available on site after the concert by reservation.

For more information, call 07 60 23 85 14.

L’événement LA PRESQUE FÊTE DE LA MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn