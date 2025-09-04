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CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue

CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue

CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Collègiale Saint-Martin

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif : Participation libre

La Canourgue

CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

Collègiale Saint-Martin La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert de fin de stage, des professeurs de l’Académie de musique à 18h à la collégiale Saint-Martin.
SESSION 3
Concert de fin de stage, des professeurs de l’Académie de musique à 18h à la collégiale Saint-Martin.
SESSION 3   .

Collègiale Saint-Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie   eric.saint.michel@cegetel.net

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English :

End-of-course concert by Académie de musique teachers at 6pm in the Saint-Martin collegiate church.
SESSION 3

L’événement CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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