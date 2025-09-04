La Canourgue

CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

Collègiale Saint-Martin La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert de fin de stage, des professeurs de l’Académie de musique à 18h à la collégiale Saint-Martin.

SESSION 3

Concert de fin de stage, des professeurs de l’Académie de musique à 18h à la collégiale Saint-Martin.

SESSION 3 .

Collègiale Saint-Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net

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English :

End-of-course concert by Académie de musique teachers at 6pm in the Saint-Martin collegiate church.

SESSION 3

L’événement CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn