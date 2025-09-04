CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue
CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue vendredi 31 juillet 2026.
La Canourgue
CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE
Collègiale Saint-Martin La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert de fin de stage, des professeurs de l’Académie de musique à 18h à la collégiale Saint-Martin.
SESSION 3
Concert de fin de stage, des professeurs de l’Académie de musique à 18h à la collégiale Saint-Martin.
SESSION 3 .
Collègiale Saint-Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net
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English :
End-of-course concert by Académie de musique teachers at 6pm in the Saint-Martin collegiate church.
SESSION 3
L’événement CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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