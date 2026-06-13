UN ÉTÉ À LA FERME MALBOSC La Canourgue

La Canourgue

UN ÉTÉ À LA FERME MALBOSC

Malbosc La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Rendez-vous à 16h au Malbosc, visite de 2h suivie d’un goûter plein de produits locaux!

Places limités sur inscription obligatoire dans les bureaux de l’office de l’Aubrac aux gorges du Tarn. Règlement dans les offices, tickets d’accès attribués à réception du paiement. Renseignements au 04 66 32 83 67.

Tarifs 7€/adulte

4€/enfant(6 à 13 ans)

Gratuit pour les enfants de moins de 6ans

Cet été, les Jeunes Agriculteurs de Lozère invitent petits et grands à découvrir la richesse agricole du territoire de l’Aubrac aux Gorges du Tarn à travers une série de visites de fermes, suivies de goûters à base de produits locaux. Une belle occasion de lier découverte, rencontres et gourmandise, tout en soutenant l’agriculture locale.

Aujourd’hui c’est Valentin Robin qui vous accueille dans sa ferme du Malbosc sur la commune de La Canourgue. Rendez-vous à 16h à la ferme pour une visite de 2h suivie d’un goûter plein de produits locaux !

Places limités sur inscription obligatoire dans les bureaux de l’office de l’Aubrac aux gorges du Tarn. Règlement dans les offices, tickets d’accès attribués à réception du paiement. Renseignements au 04 66 32 83 67.

Tarifs 7€/adulte

4€/enfant(6 à 13 ans)

Gratuit pour les enfants de moins de 6ans .

Malbosc La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

Meet at 4:00 p.m. at Malbosc for a 2-hour tour followed by a tasting of local products!

Space is limited; registration is required at the Aubrac Tourist Office at the Gorges du Tarn. Payment at the tourist offices; admission tickets issued upon receipt of payment. For more information, call 04 66 32 83 67.

Prices: €7/adult

€4/child (ages 6–13)

Free for children under 6

L’événement UN ÉTÉ À LA FERME MALBOSC La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn