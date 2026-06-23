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LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue

LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue

LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
Collégiale Saint Martin de la Canourgue
Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Participation libre

La Canourgue

LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE

Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 29 juillet à 18h00 Emmanuel HOCDÉ (orgue) et Paula THOMAS (flûte traversière).
Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 29 juillet à 18h00 Emmanuel HOCDÉ (orgue) et Paula THOMAS (flûte traversière).   .

Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04  etiennejaques@orange.fr

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English :

The Hour of the Organ concerts are back in La Canourgue; join us at the Saint Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Admission is by donation.

On the program for Wednesday, July 29, at 6:00 p.m.: Emmanuel HOCD%C9 (organ) and Paula THOMAS (transverse flute).

L’événement LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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