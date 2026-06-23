LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue mercredi 29 juillet 2026.

La Canourgue

LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE

Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 29 juillet à 18h00 Emmanuel HOCDÉ (orgue) et Paula THOMAS (flûte traversière).

Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 29 juillet à 18h00 Emmanuel HOCDÉ (orgue) et Paula THOMAS (flûte traversière). .

Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04 etiennejaques@orange.fr

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English :

The Hour of the Organ concerts are back in La Canourgue; join us at the Saint Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Admission is by donation.

On the program for Wednesday, July 29, at 6:00 p.m.: Emmanuel HOCD%C9 (organ) and Paula THOMAS (transverse flute).

L’événement LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn