LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue
LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue mercredi 29 juillet 2026.
La Canourgue
LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE
Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.
Au programme du Mercredi 29 juillet à 18h00 Emmanuel HOCDÉ (orgue) et Paula THOMAS (flûte traversière).
Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.
Au programme du Mercredi 29 juillet à 18h00 Emmanuel HOCDÉ (orgue) et Paula THOMAS (flûte traversière). .
Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04 etiennejaques@orange.fr
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English :
The Hour of the Organ concerts are back in La Canourgue; join us at the Saint Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Admission is by donation.
On the program for Wednesday, July 29, at 6:00 p.m.: Emmanuel HOCD%C9 (organ) and Paula THOMAS (transverse flute).
L’événement LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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