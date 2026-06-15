La Canourgue

CONCOURS DE PÉTANQUE

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le foyer rural organise des concours de pétanque ouverts à tous . Rendez vous sur la place du pré commun à 21h pour y participer.

15€ en triplette montée

Concours en 3 parties

50€ + Les mises

Inscriptions sur place à partir de 20h30.

Ouvert à tous !

Coucours du 26 août organisé par Canourg’events

Le foyer rural organise des concours de pétanque ouverts à tous . Rendez vous sur la place du pré commun à 21h pour y participer.

15€ en triplette montée

Concours en 3 parties

50€ + Les mises

Inscriptions sur place à partir de 20h30.

Ouvert à tous !

Coucours du 26 août organisé par Canourg’events .

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 54 96

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English :

The Foyer Rural organizes pétanque competitions open to all. Meet up at the Place du Pré Commun at 9pm to take part.

15? in triples

3-part competition

50? + Stakes

Registration on site from 8.30pm.

Open to all!

August 26 competition organized by Canourg’events

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn