CONCOURS DE PÉTANQUE La Canourgue
CONCOURS DE PÉTANQUE La Canourgue mercredi 15 juillet 2026.
La Canourgue
CONCOURS DE PÉTANQUE
Place du pré commun La Canourgue Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Le foyer rural organise des concours de pétanque ouverts à tous . Rendez vous sur la place du pré commun à 21h pour y participer.
15€ en triplette montée
Concours en 3 parties
50€ + Les mises
Inscriptions sur place à partir de 20h30.
Ouvert à tous !
Coucours du 26 août organisé par Canourg’events
Le foyer rural organise des concours de pétanque ouverts à tous . Rendez vous sur la place du pré commun à 21h pour y participer.
15€ en triplette montée
Concours en 3 parties
50€ + Les mises
Inscriptions sur place à partir de 20h30.
Ouvert à tous !
Coucours du 26 août organisé par Canourg’events .
Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 54 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer Rural organizes pétanque competitions open to all. Meet up at the Place du Pré Commun at 9pm to take part.
15? in triples
3-part competition
50? + Stakes
Registration on site from 8.30pm.
Open to all!
August 26 competition organized by Canourg’events
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- LA PRESQUE FÊTE DE LA MUSIQUE Le moulin d’auxillac La Canourgue 19 juin 2026
- ATELIER CARNET DE VOYAGE CROQUIS/AQUARELLE La Canourgue 3 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue 13 juillet 2026
- FÊTE NATIONALE SOIRÉE DES COMMERCANTS DU 14 JUILLET La Canourgue 14 juillet 2026
- CONCERT AU MOULIN D’AUXILLAC LA BEDOUNE Le Moulin d’Auxillac La Canourgue 17 juillet 2026