Informations pratiques

La Canourgue

STAGE DE LITHOSOPHIE

18 Rue de la Ville La Canourgue Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Stage Lithosophie (découverte de la lithothérapie) organisé par Sagesse minérale

thème

-méditation connexion à la Terre / Centrage énergétique

-découverte de l’énergie des pierres / ressentir les pierres

-comment se connecter à l’énergie du monde minéral

-comment bien choisir son minéral ou cristal-

-comment purifier et recharger vos pierres

… et +

Stage Lithosophie (découverte de la lithothérapie) organisé par Sagesse minérale

Samedi 4 juillet 2026 de 14h à 17h dans la petite salle de l’office du tourisme de La Canourgue.

inscription: 35€

thème

-méditation connexion à la Terre / Centrage énergétique

-découverte de l’énergie des pierres / ressentir les pierres

-comment se connecter à l’énergie du monde minéral

-comment bien choisir son minéral ou cristal-

-comment purifier et recharger vos pierres

… et +

renseignements et réservation: david.mineral12@laposte.net

0641956159

place limité. .

18 Rue de la Ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 41 95 61 59 david.mineral12@laposte.net

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English :

Lithosophy Workshop (An Introduction to Lithotherapy) organized by Sagesse minérale

Topic:

– Connection to the Earth meditation / Energy centering

– Discovering the energy of stones / Sensing the stones

– How to connect to the energy of the mineral world

-How to choose the right mineral or crystal

-How to cleanse and recharge your stones

… and more

L’événement STAGE DE LITHOSOPHIE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn