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AGENDA · La Canourgue

STAGE DE LITHOSOPHIE La Canourgue

samedi 4 juillet 2026 · La Canourgue

STAGE DE LITHOSOPHIE La Canourgue

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
18 Rue de la Ville
Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Tarif
35 35 35 Demi-journée

La Canourgue

STAGE DE LITHOSOPHIE

18 Rue de la Ville La Canourgue Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Stage Lithosophie (découverte de la lithothérapie) organisé par Sagesse minérale
thème
-méditation connexion à la Terre / Centrage énergétique
-découverte de l’énergie des pierres / ressentir les pierres
-comment se connecter à l’énergie du monde minéral
-comment bien choisir son minéral ou cristal-
-comment purifier et recharger vos pierres
… et +
Stage Lithosophie (découverte de la lithothérapie) organisé par Sagesse minérale
Samedi 4 juillet 2026 de 14h à 17h dans la petite salle de l’office du tourisme de La Canourgue.
inscription: 35€
thème
-méditation connexion à la Terre / Centrage énergétique
-découverte de l’énergie des pierres / ressentir les pierres
-comment se connecter à l’énergie du monde minéral
-comment bien choisir son minéral ou cristal-
-comment purifier et recharger vos pierres
… et +
renseignements et réservation: david.mineral12@laposte.net
0641956159
place limité.   .

18 Rue de la Ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 41 95 61 59  david.mineral12@laposte.net

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English :

Lithosophy Workshop (An Introduction to Lithotherapy) organized by Sagesse minérale
Topic:
– Connection to the Earth meditation / Energy centering
– Discovering the energy of stones / Sensing the stones
– How to connect to the energy of the mineral world
-How to choose the right mineral or crystal
-How to cleanse and recharge your stones
… and more

L’événement STAGE DE LITHOSOPHIE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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