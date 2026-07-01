SPECTACLE AUTOUR DE LA CANTATRICE CHAUVE Place de l’église La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

SPECTACLE AUTOUR DE LA CANTATRICE CHAUVE

Place de l’église AUXILLAC La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Après Molière et Jean de La Fontaine , Jacques Prévert et Raymond Queneau l’été dernier, Auxillac invite Eugène Ionesco ce jeudi 23 juillet

Le rideau se lèvera le jeudi 23 juillet à 21 heures sur la place de l’église à Auxillac.

Après Molière et Jean de La Fontaine , Jacques Prévert et Raymond Queneau l’été dernier, Auxillac invite Eugène Ionesco ce jeudi 23 juillet

A l’initiative de Pascaline Granjean, la Compagnie la Faute à Voltaire s’est associée avec d’anciens comédiens du théâtre lycéen des années 1991,92 pour rendre hommage à Eugène Ionesco.

À partir de quelques scènes de La cantatrice, chauve et des témoignages d’Eugene Ionesco et de Nicolas Bataille ; des comédiens sur scène, répètent et proposent des mises en scène différentes et leur évolution dans le temps , accompagnés comme chaque année par Antonin Vercellino de l’Académie de musique de La Canourgue et ses élèves guitaristes.

Un spectacle tous publics qui emmènera petits et grands au cœur de cette œuvre universelle qui est ouverte à une multitude de mises en scène de la plus grave à la plus débridée .

Le rideau se lèvera le jeudi 23 juillet à 21 heures sur la place de l’église à Auxillac. .

Place de l’église AUXILLAC La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

Following Molière and Jean de La Fontaine, Jacques Prévert, and Raymond Queneau last summer, Auxillac welcomes Eugène Ionesco this Thursday, July 23

The curtain will rise on Thursday, July 23, at 9 p.m. on the church square in Auxillac.

L’événement SPECTACLE AUTOUR DE LA CANTATRICE CHAUVE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn