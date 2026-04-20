La Canourgue

VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE

Rue de la Ville La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18

Découvrez le village de La Canourgue, la Petite Venise Lozérienne , son Histoire et ses monuments emblématiques.

Réservation conseillée, participation libre.

Limité à 25 participants.

Départ devant l’office de tourisme .

La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici la saison estivale.

Découvrez le village de La Canourgue, la Petite Venise Lozérienne , son Histoire et ses monuments emblématiques.

Réservation conseillée, participation libre.

Limité à 25 participants.

Départ devant l’office de tourisme .

La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici la saison estivale. .

Rue de la Ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 contact@aubrac-gorgesdutarn.com

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English :

Discover the village of La Canourgue, the Little Venice of Lozère , its history and emblematic monuments.

Reservations recommended, free participation.

Limited to 25 participants.

Departure in front of the tourist office.

The date of this event has been fixed in advance, but may be subject to change between now and the summer season.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn