DON DU SANG Salle des fêtes La Canourgue

La Canourgue

DON DU SANG

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Donner son sang est un acte de générosité pour les malades qui en ont besoin ou tout simplement la recherche médicale. N’hésitez pas et aller à la rencontre des soignants qui se déplacent sur les lieux de collecte pour en savoir plus. A la salle des fêtes du village de 14h à 18h30.

Donner son sang est un acte de générosité pour les malades qui en ont besoin ou tout simplement la recherche médicale. N’hésitez pas et aller à la rencontre des soignants qui se déplacent sur les lieux de collecte pour en savoir plus. A la salle des fêtes du village de 14h à 18h30. .

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 49 49 49

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English :

Donating blood is an act of generosity for patients in need, or simply for medical research. Don’t hesitate to go and meet the caregivers who visit the blood drives to find out more. At the village hall from 2pm to 6:30pm.

L’événement DON DU SANG La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn