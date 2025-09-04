DON DU SANG Salle des fêtes La Canourgue
DON DU SANG Salle des fêtes La Canourgue jeudi 21 mai 2026.
La Canourgue
DON DU SANG
Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Donner son sang est un acte de générosité pour les malades qui en ont besoin ou tout simplement la recherche médicale. N’hésitez pas et aller à la rencontre des soignants qui se déplacent sur les lieux de collecte pour en savoir plus. A la salle des fêtes du village de 14h à 18h30.
Donner son sang est un acte de générosité pour les malades qui en ont besoin ou tout simplement la recherche médicale. N’hésitez pas et aller à la rencontre des soignants qui se déplacent sur les lieux de collecte pour en savoir plus. A la salle des fêtes du village de 14h à 18h30. .
Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 49 49 49
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English :
Donating blood is an act of generosity for patients in need, or simply for medical research. Don’t hesitate to go and meet the caregivers who visit the blood drives to find out more. At the village hall from 2pm to 6:30pm.
L’événement DON DU SANG La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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