MARCHÉ NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue
MARCHÉ NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue jeudi 6 août 2026.
La Canourgue
MARCHÉ NOCTURNE DE LA CANOURGUE
Ruelles et centre historique du village La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez découvrir le marché nocturne de La Canourgue à partir de 17h30 ! Plus de 40 exposants de produit locaux , d’artisanat et des stands alimentaires dans les rue et le centre historique.
Buvette, restauration, jeux en bois, concerts.
Plus d’informations à venir….
Renseignements au 04 66 32 83 67 ou par mail contact@aubrac-gorgesdutarn.com
En partenariat avec le comité des fêtes.
Venez découvrir le marché nocturne de La Canourgue à partir de 17h30 ! Plus de 40 exposants de produit locaux , d’artisanat et des stands alimentaires dans les rue et le centre historique de La petite Venise Lozérienne .
Buvette, restauration, jeux en bois, concerts.
Plus d’informations à venir….
Renseignements au 04 66 32 83 67 ou par mail contact@aubrac-gorgesdutarn.com
En partenariat avec le comité des fêtes de La Canourgue. .
Ruelles et centre historique du village La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 contact@aubrac-gorgesdutarn.com
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English :
Come and discover La Canourgue’s night market from 5.30pm! Over 40 exhibitors of local produce, crafts and food stalls in the streets and historic center.
Refreshments, food, wooden games, concerts.
More information to come….
Information on 04 66 32 83 67 or by e-mail: contact@aubrac-gorgesdutarn.com
In partnership with the Comité des fêtes.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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