LA LOZÉRIENNE VTT GRAVEL CYCLO La Canourgue

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

2026-05-07

Le départ cette année se fera sur la place du pré commun de La Canourgue. les paysages de Lozère à ses participants.

La Lozérienne Cyclo s’adresse à tous les passionnés et permet à chacun de réaliser la course à son niveau. En compétition, en rando ou gravel, les participants pourront profiter des décors de Lozère à leurs rythmes.

La Lozérienne Cyclo a été créée en 2005 et c’est en Lozère, comme son nom l’indique, que cette épreuve cyclosportive prend place, plus précisément au village de la Canourgue, également appelé la petite Venise de Lozère .

Le départ cette année se fera sur la place du pré commun de La Canourgue.

En rando ou en chrono, vous aurez la chance de partir à la découverte des trésors cachés de Lozère, dans un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Aubrac, les Gorges du Tarn, la Vallée du Lot, la Margeride, les Grands Causses… tel est le menu de la Lozérienne Cyclo.

Venez vous mesurer aux autres coureurs et tentez de décrocher la première place grâce à la formule chrono ! Pour les adeptes de la balade, la formule rando est faite pour vous puisque vous aurez le temps de découvrir (ou redécouvrir) la Lozère en toute sérénité. La Lozérienne Cyclo proposera cette année encore un parcours Gravel pour ceux qui veulent découvrir les beaux sentiers de la région !

La Lozérienne Cyclo s'adresse à tous les passionnés et permet à chacun de réaliser la course à son niveau. En compétition ou en rando, les participants pourront profiter à leurs rythmes. Ils auront aussi le choix entre différents itinéraires.

Renseignements et inscriptions sur leur site internet! .

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 50 23 19 58 inscription@lvorganisation.com

English :

The start this year will be from the Place du Pré Commun in La Canourgue. the Lozère countryside to its participants.

La Lozérienne Cyclo is aimed at all cycling enthusiasts, allowing everyone to race at their own level. Whether in competition, rando or gravel, participants can enjoy the Lozère scenery at their own pace.

