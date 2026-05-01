SPECTACLE CAMARADES Salle des fêtes La Canourgue
SPECTACLE CAMARADES Salle des fêtes La Canourgue samedi 16 mai 2026.
La Canourgue
SPECTACLE CAMARADES
Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h pour le spectacle “Camarades” interprété par la troupe Saint Aff en scène. En collaboration avec l’office de tourisme.
Spectacle au chapeau.
Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h pour le spectacle “Camarades” interprété par la troupe Saint Aff en scène. En collaboration avec l’office de tourisme.
Spectacle au chapeau. .
Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
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English :
Join us at the Salle des Fêtes at 8pm for the show ?Camarades? performed by the Saint Aff en scène troupe. In collaboration with the tourist office.
Hat-price show.
L’événement SPECTACLE CAMARADES La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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