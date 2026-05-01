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SPECTACLE CAMARADES Salle des fêtes La Canourgue

SPECTACLE CAMARADES Salle des fêtes La Canourgue

SPECTACLE CAMARADES Salle des fêtes La Canourgue samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du pré commun

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

La Canourgue

SPECTACLE CAMARADES

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h pour le spectacle “Camarades” interprété par la troupe Saint Aff en scène. En collaboration avec l’office de tourisme.
Spectacle au chapeau.
Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h pour le spectacle “Camarades” interprété par la troupe Saint Aff en scène. En collaboration avec l’office de tourisme.
Spectacle au chapeau.   .

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 

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English :

Join us at the Salle des Fêtes at 8pm for the show ?Camarades? performed by the Saint Aff en scène troupe. In collaboration with the tourist office.
Hat-price show.

L’événement SPECTACLE CAMARADES La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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