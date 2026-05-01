SPECTACLE CAMARADES Salle des fêtes La Canourgue

La Canourgue

SPECTACLE CAMARADES

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h pour le spectacle “Camarades” interprété par la troupe Saint Aff en scène. En collaboration avec l’office de tourisme.

Spectacle au chapeau.

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h pour le spectacle “Camarades” interprété par la troupe Saint Aff en scène. En collaboration avec l’office de tourisme.

Spectacle au chapeau. .

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

Join us at the Salle des Fêtes at 8pm for the show ?Camarades? performed by the Saint Aff en scène troupe. In collaboration with the tourist office.

Hat-price show.

L’événement SPECTACLE CAMARADES La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn