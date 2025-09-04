EXCUSEZ-NOUS La Canourgue
EXCUSEZ-NOUS La Canourgue samedi 6 juin 2026.
La Canourgue
EXCUSEZ-NOUS
La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Franchement, parfois, juste exister relève de l’exploit, non ?
Parce qu’il y a ce qu’on doit être, et ce qu’on est. Mais on est quoi ? Qui ? Vraiment.
Et parfois on est ça, à cet endroit. Mais ailleurs, on est quoi ? Qui ?
Puis il faut faire des choix dans la vie… Oula.
Ben oui.
Franchement, parfois, juste exister relève de l’exploit, non ?
Parce qu’il y a ce qu’on doit être, et ce qu’on est. Mais on est quoi ? Qui ? Vraiment.
Et parfois on est ça, à cet endroit. Mais ailleurs, on est quoi ? Qui ?
Puis il faut faire des choix dans la vie… Oula.
Ben oui.
Mais quoi ? Oups. Pardon d’être là. Je m’excuse. Ah non, il ne faut pas s’excuser. Ah oui, c’est vrai, on ne s’excuse pas soi-même… on m’a dit ça un jour.
Mais quoi ?
Ah oui, on demande à être excusé·e.
Ok.
Alors… EXCUSEZ-NOUS
Un ensemble de scènes autour de questionnements sur la vie, l’identité, les choix et la place de chacun·e, écrit au fil des réflexions de l’atelier.
Nouvelle création 2026 de l’atelier théâtre adultes de la Compagnie Encyclie, écrite et mise en scène par Amélie Rolland. .
La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 63 58 37 29 compagnie.encyclie@gmail.com
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English :
Frankly, sometimes just existing is a feat, isn’t it?
Because there’s what you have to be, and what you are. But what are we? Who are we? Who, really.
And sometimes you are that, in that place. But elsewhere, what are we? Who are we?
And then you have to make choices in life? Oula.
Well, yes.
L’événement EXCUSEZ-NOUS La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-07 par Conseil Départemental
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