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VIDE DRESSING Salle des fêtes La Canourgue

VIDE DRESSING Salle des fêtes La Canourgue

VIDE DRESSING Salle des fêtes La Canourgue samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du Pré Commun

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Demi-journée

La Canourgue

VIDE DRESSING

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Vêtements et accessoires pour femmes, hommes, sports et loisirs de 9h à 13h à la salle des fêtes de Banassac. Donne une seconde vie à tes vêtements !
Entrée libre
Inscription obligatoire par mail: videdressing.famillesactives@gmail.com
Vêtements et accessoires pour femmes, hommes, sports et loisirs de 9h à 13h à la salle des fêtes de Banassac. Donne une seconde vie à tes vêtements !
Entrée libre
Inscription obligatoire par mail: videdressing.famillesactives@gmail.com   .

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie   videdressing.famillesactives@gmail.com

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English :

Clothing and accessories for women, men, sports and leisure from 9am to 1pm at the Banassac village hall. Give your clothes a second life!
Free admission
Registration required by e-mail: videdressing.famillesactives@gmail.com

L’événement VIDE DRESSING La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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