VIDE DRESSING Salle des fêtes La Canourgue
VIDE DRESSING Salle des fêtes La Canourgue samedi 13 juin 2026.
La Canourgue
VIDE DRESSING
Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vêtements et accessoires pour femmes, hommes, sports et loisirs de 9h à 13h à la salle des fêtes de Banassac. Donne une seconde vie à tes vêtements !
Entrée libre
Inscription obligatoire par mail: videdressing.famillesactives@gmail.com
Vêtements et accessoires pour femmes, hommes, sports et loisirs de 9h à 13h à la salle des fêtes de Banassac. Donne une seconde vie à tes vêtements !
Entrée libre
Inscription obligatoire par mail: videdressing.famillesactives@gmail.com .
Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie videdressing.famillesactives@gmail.com
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English :
Clothing and accessories for women, men, sports and leisure from 9am to 1pm at the Banassac village hall. Give your clothes a second life!
Free admission
Registration required by e-mail: videdressing.famillesactives@gmail.com
L’événement VIDE DRESSING La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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