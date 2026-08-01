Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Expo-Bourse oiseaux exotiques, volailles mini, ferme

Salle George Le Meur Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Expo-Bourse aux oiseaux exotiques, volailles mini, ferme le dimanche 30 août à la salle George Le Meur de Châteauneuf-du-Faou

> mini ferme

> de 09 à 17h

> 07 89 80 00 03

> repas buvette .

Salle George Le Meur Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 89 80 00 03

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English :

L’événement Expo-Bourse oiseaux exotiques, volailles mini, ferme Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou