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AGENDA · Châteauneuf-du-Faou

Expo-Bourse oiseaux exotiques, volailles mini, ferme Châteauneuf-du-Faou

dimanche 30 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle George Le Meur
Ville
29520 Châteauneuf-du-Faou
Département
Finistère
Tarif

Châteauneuf-du-Faou

Expo-Bourse oiseaux exotiques, volailles mini, ferme

Salle George Le Meur Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Expo-Bourse aux oiseaux exotiques, volailles mini, ferme le dimanche 30 août à la salle George Le Meur de Châteauneuf-du-Faou

> mini ferme
> de 09 à 17h
> 07 89 80 00 03
> repas buvette   .

Salle George Le Meur Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 89 80 00 03 

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English :

L’événement Expo-Bourse oiseaux exotiques, volailles mini, ferme Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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