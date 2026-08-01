Expo-Bourse oiseaux exotiques, volailles mini, ferme Châteauneuf-du-Faou
dimanche 30 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Expo-Bourse oiseaux exotiques, volailles mini, ferme
Salle George Le Meur Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Expo-Bourse aux oiseaux exotiques, volailles mini, ferme le dimanche 30 août à la salle George Le Meur de Châteauneuf-du-Faou
> mini ferme
> de 09 à 17h
> 07 89 80 00 03
> repas buvette .
Salle George Le Meur Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 89 80 00 03
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English :
L’événement Expo-Bourse oiseaux exotiques, volailles mini, ferme Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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