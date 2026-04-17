Expo céramique Collectif Bobèche Rue des Glénans Combrit
Expo céramique Collectif Bobèche Rue des Glénans Combrit vendredi 24 avril 2026.
Combrit
Expo céramique Collectif Bobèche
Rue des Glénans Fort Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-24
Le collectif Bobèche présente 2 ans après… .
13 artistes, 1 sujet, 13 regards différents.
Une plongée dans la céramique contemporaine où chaque œuvre décline, détourne ou réinvente un même thème.
3 espaces
– Expositions
– Ventes
– Initiations & démonstrations .
Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo céramique Collectif Bobèche
L’événement Expo céramique Collectif Bobèche Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden
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