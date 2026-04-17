Expo céramique Collectif Bobèche Rue des Glénans Combrit

Combrit

Expo céramique Collectif Bobèche

Rue des Glénans Fort Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-24

Le collectif Bobèche présente 2 ans après… .

13 artistes, 1 sujet, 13 regards différents.

Une plongée dans la céramique contemporaine où chaque œuvre décline, détourne ou réinvente un même thème.

3 espaces

– Expositions

– Ventes

– Initiations & démonstrations .

Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo céramique Collectif Bobèche

L’événement Expo céramique Collectif Bobèche Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden