Expo collective + Installation de Fernand Deroussen : MAIF Social Club, la mer, la nuit MAIF Social Club Paris

Vidéo, Installation, Performance, Musique, Sculpture, Conférence, Installation monumentale.

Nuit blanche 2026 : La mer, la nuit Exposition – Microconférences – Installation immersive et sonore.

Pour évoquer les prodigieux mystères de l’apparition de la vie sur Terre, les fantastiques créatures des abysses, d’étonnants récits d’aventure et d’exil et le devenir des écosystèmes marins, le MAIF social club embarque pour sa Nuit blanche plasticiens, chercheurs du CNRS et audio-naturaliste. La mer, la nuit est une invitation à renouer avec les vastes étendues océaniques, quand la relation que nous entretenons avec elles est si symptomatique de notre manière de (dé)considérer le monde qui nous entoure, le vivant et l’altérité.

Dans le cadre de la Nuit Blanche 2026, et autour de son exposition Voir la mer, ouverte en nocturne, le MAIF Social Club propose en début de soirée des micro conférences sur les mondes marins réalisées par des chercheurs du CNRS, entre happening artistique et action de vulgarisation scientifique.

Dans un espace immersif et scénographié, vous êtes également invité, durant toute la durée de l’évènement, à entendre la création de l’explorateur et audio-naturaliste Fernand Deroussen, composée spécialement pour la Nuit Blanche à partir des sons des écosystèmes marins. Allongé face à un dispositif acoustique haute définition, écoutez le chant des flots, des oiseaux marins, des cornes de brume, et découvrez l’étonnante partition que jouent également crevettes, pieuvres et cétacés, et qui nous reste en temps normal inaccessible.

Audionaturaliste, Fernand Deroussen a constitué une sonothèque composée de 50 000 enregistrements d’animaux et d’un grand nombre d’ambiances et paysages sonores. Celle-ci, qui s’enrichit continuellement, est déposée auprès du Muséum National d’histoire Naturelle de Paris.

En partenariat avec CNRS, Bloom, COAL.

Commissariat de Lauranne Germond / Florent Héridel / MAIF Social Club.

Exposition – Microconférences – Installation immersive et sonore.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/



Afficher la carte du lieu MAIF Social Club et trouvez le meilleur itinéraire

