Son nouvel album, “African Rhapsody”, vient de recevoir le Prix du Disque français de l’Académie du Jazz. Sixième femme lauréate du prix Prix Django Reinhardt en 72 ans et compositrice accomplie, Leïla a récemment signé deux œuvres pour chœur : “Rhapsody in Black” avec le Chœur Philharmonique International (2024), et “Le Tour du monde en 80 lunes” pour le chœur Voco du département des Hauts-de-Seine (Seine Musicale, 2025).

Cheffe d’orchestre pour l’édition 2025 du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents avec le Big Band Jazz AMU, elle dirige son medium ensemble depuis 2018.

Bercée depuis l’enfance par le jazz, la poésie et les auteurs de la négritude, la pianiste a créé sur mesure pour son octet un nouvel univers musical où se mêlent avec magie écriture et improvisation.

Point d’acmé du groupe dont c’est le troisième album, “African Rhapsody” confirme les talents de la compositrice et magnifie un orchestre de solistes inspirés (Baptiste Herbin, Quentin Ghomari, Adrien Sanchez, Jean-Charles Richard et Manu Codjia), augmenté d’une dimension vocale et chorale inédite.

Cet opus invite au voyage, de l’Afrique à la Corse, en passant par les dunes de Chinguetti et New York. On y trouve notamment un hommage à Wayne Shorter intitulé Wayne Left Town, époustouflant de swing, ainsi qu’un clin d’œil à Duke Ellington avec “Little African Flower”.

Leïla Olivesi : piano, compositions

Quentin Ghomari : trompette

Manu Codjia : guitare

Yoni Zelnik : contrebasse

Donald Kontomanou : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — La pianiste franco-mauritanienne Leïla Olivesi est une artiste brillante du jazz hexagonal, compositrice et cheffe d’orchestre. Elle a été élue “Musicienne de l’année” dans le Top Jazz 2025 par Jazz Magazine et Jazz News.

Le vendredi 05 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24 à 29 euros

Tarif sur place : 27 à 32 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00;2026-06-05T21:30:00+02:00_2026-06-05T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

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