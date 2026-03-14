Expo collective Les sardinières Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo collective Les sardinières Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 3 septembre 2026.
Expo collective Les sardinières
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-03
Informations à venir. .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English : Expo collective Les sardinières
L’événement Expo collective Les sardinières Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Destination Pays Bigouden