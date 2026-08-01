Expo de Martine Mensec Office de tourisme Le Faouët

Informations pratiques

Le Faouët

Expo de Martine Mensec

Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-08-16

Martine crée, entre terre et mer, des sculptures de personnages bretons, parfois inspirées des tableaux du peintre Ernest Guérin qu’elle admire. Personnages, costumes, poissons en terre, mais aussi photos et peinture elle a plusieurs cordes à son arc. Elle collabore avec son fils, qui est peintre et expose à Paris depuis 5 ans.

Martine travaille à partir de matériaux recyclés bouteilles en plastique, papier d’emballage, perles, chutes de tissus…Rien n’est jeté car tout peut servir ! .

Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Expo de Martine Mensec Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan