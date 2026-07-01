expo ! Delphine Daumas et Sela Eglise du gué Le Poët-Laval

mardi 21 juillet 2026 · Eglise du gué · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Le Poët-Laval

expo ! Delphine Daumas et Sela

Eglise du gué 30, place André Pernet Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Exposition céramiques de Delphine Daumas et peinture de Sela



Vernissage (sans alcool) le Mardi 21 Juillet à partir de 18h30

Concert Tendres Marcels à 19h30

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Eglise du gué 30, place André Pernet Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ladelfe@gmail.com

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English :

Exhibition of ceramics by Delphine Daumas and paintings by Sela

Opening reception (alcohol-free) on Tuesday, July 21, starting at 6:30 p.m.

Concert by Tendres Marcels at 7:30 p.m.

L’événement expo ! Delphine Daumas et Sela Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux