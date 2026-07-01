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AGENDA · Le Poët-Laval

expo ! Delphine Daumas et Sela Eglise du gué Le Poët-Laval

mardi 21 juillet 2026 · Eglise du gué · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Eglise du gué
Adresse
30, place André Pernet
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Tarif

Le Poët-Laval

expo ! Delphine Daumas et Sela

Eglise du gué 30, place André Pernet Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Exposition céramiques de Delphine Daumas et peinture de Sela

Vernissage (sans alcool) le Mardi 21 Juillet à partir de 18h30
Concert Tendres Marcels à 19h30
  .

Eglise du gué 30, place André Pernet Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   ladelfe@gmail.com

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English :

Exhibition of ceramics by Delphine Daumas and paintings by Sela

Opening reception (alcohol-free) on Tuesday, July 21, starting at 6:30 p.m.
Concert by Tendres Marcels at 7:30 p.m.

L’événement expo ! Delphine Daumas et Sela Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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