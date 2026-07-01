expo ! Delphine Daumas et Sela Eglise du gué Le Poët-Laval
mardi 21 juillet 2026 · Eglise du gué · Le Poët-Laval
Informations pratiques
Le Poët-Laval
expo ! Delphine Daumas et Sela
Eglise du gué 30, place André Pernet Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Exposition céramiques de Delphine Daumas et peinture de Sela
Vernissage (sans alcool) le Mardi 21 Juillet à partir de 18h30
Concert Tendres Marcels à 19h30
.
Eglise du gué 30, place André Pernet Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ladelfe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of ceramics by Delphine Daumas and paintings by Sela
Opening reception (alcohol-free) on Tuesday, July 21, starting at 6:30 p.m.
Concert by Tendres Marcels at 7:30 p.m.
L’événement expo ! Delphine Daumas et Sela Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux