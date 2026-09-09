Expo-Kids, Le Fresnoy,, Tourcoing

Informations pratiques

Expo-Kids Dimanche 8 novembre, 14h00 Le Fresnoy, Nord

tarif 5 € / enfant, gratuit pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Après-midi festif dédié aux enfants, pour une découverte ludique de l’exposition, nombreux ateliers animés par les artistes du Fresnoy, visites et animations en continu.

De 5 à 12 ans, tarif 5 € / enfant, gratuit pour les adultes

Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-fresnoy-studio-national-des-arts-contemporains/evenements/expo-kids »}]

Après-midi festif dédié aux enfants, pour une découverte ludique de l’exposition.

Haein Cho, Un voisin inattendu, film, 2026, production Le Fresnoy – Studio national