AGENDA · Le Faouët
Expo Lego Le Faouët
samedi 11 juillet 2026 · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Expo Lego
Salle des fêtes Rue de la fontaine Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Organisée par AJT Meslan et plusieurs fans de Lego, cette exposition réunit de nombreux sets d’environnement, de personnages… bien connu des fidèles de la célèbre marque ! .
Salle des fêtes Rue de la fontaine Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 61 33 41 11
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English :
L’événement Expo Lego Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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