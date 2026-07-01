Informations pratiques

Le Faouët

Expo Lego

Salle des fêtes Rue de la fontaine Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Organisée par AJT Meslan et plusieurs fans de Lego, cette exposition réunit de nombreux sets d’environnement, de personnages… bien connu des fidèles de la célèbre marque ! .

Salle des fêtes Rue de la fontaine Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 61 33 41 11

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English :

L’événement Expo Lego Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan