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AGENDA · Le Faouët

Expo Lego Le Faouët

samedi 11 juillet 2026 · Le Faouët

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle des fêtes Rue de la fontaine
Ville
56320 Le Faouët
Département
Morbihan
Tarif

Le Faouët

Expo Lego

Salle des fêtes Rue de la fontaine Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Organisée par AJT Meslan et plusieurs fans de Lego, cette exposition réunit de nombreux sets d’environnement, de personnages… bien connu des fidèles de la célèbre marque !   .

Salle des fêtes Rue de la fontaine Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 61 33 41 11 

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English :

L’événement Expo Lego Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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