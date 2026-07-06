AGENDA · Le Faouët
Exposition Images/Magie Ateliers du Faouët Le Faouët
vendredi 10 juillet 2026 · Ateliers du Faouët · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Exposition Images/Magie
Ateliers du Faouët 7 Rue Victor Robic Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-10
Découvrez les gravures de Corinne Jacob et les encres de Nicole C. Guillemet. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h. .
Ateliers du Faouët 7 Rue Victor Robic Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 63 24 84 10
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English :
L’événement Exposition Images/Magie Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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