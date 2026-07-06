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AGENDA · Le Faouët

Exposition Images/Magie Ateliers du Faouët Le Faouët

vendredi 10 juillet 2026 · Ateliers du Faouët · Le Faouët

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Ateliers du Faouët
Adresse
7 Rue Victor Robic
Ville
56320 Le Faouët
Département
Morbihan
Tarif

Le Faouët

Exposition Images/Magie

Ateliers du Faouët 7 Rue Victor Robic Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-10

Découvrez les gravures de Corinne Jacob et les encres de Nicole C. Guillemet. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h.   .

Ateliers du Faouët 7 Rue Victor Robic Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 63 24 84 10 

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English :

L’événement Exposition Images/Magie Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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