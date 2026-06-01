Expo, marché de producteurs bio et accès à la traite des vaches, Maison Gaborit, Maulévrier

Expo, marché de producteurs bio et accès à la traite des vaches Vendredi 12 juin, 15h00 Maison Gaborit Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Maison Gaborit Maulévrier Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « maudboche@bernardgaborit.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bernardgaborit.fr/ »}]

Au programme: Exposition sur le bilan carbone des fermes » et diffusion d’une vidéo Traite ouverte à 17h30 Magasin à la ferme de 15h à 18h30 Marché de producteurs de 16h à 18h30