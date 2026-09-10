Expo Nineties kids de Einah – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Expo Nineties kids de Einah – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre Massenet Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Présentation par l’artiste à 18h

Stéphanie alias Einah, illustratrice belge, puise dans ses souvenirs d’enfance, la culture populaire et les petits bonheurs du quotidien pour créer des images colorées et réconfortantes. Son univers invite à renouer avec cette part de rêve, de jeu et d’imaginaire que l’on conserve en grandissant.

Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com

Présentation par l’artiste à 18h

© Einah