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Expo Nineties kids de Einah – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Massenet · Lille

Expo Nineties kids de Einah – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Massenet
Adresse
4 rue Massenet 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

Expo Nineties kids de Einah – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre Massenet Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Présentation par l’artiste à 18h
Stéphanie alias Einah, illustratrice belge, puise dans ses souvenirs d’enfance, la culture populaire et les petits bonheurs du quotidien pour créer des images colorées et réconfortantes. Son univers invite à renouer avec cette part de rêve, de jeu et d’imaginaire que l’on conserve en grandissant.

Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com
Présentation par l’artiste à 18h

© Einah

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