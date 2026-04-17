Expo peinture Antonia Ménard Rue des Glénans Combrit
Expo peinture Antonia Ménard Rue des Glénans Combrit jeudi 7 mai 2026.
Combrit
Expo peinture Antonia Ménard
Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-07
L’artiste peintre Antonia Ménard expose ses œuvres au Corps de garde, à la pointe de Sainte-Marine. .
Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo peinture Antonia Ménard
L’événement Expo peinture Antonia Ménard Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden
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