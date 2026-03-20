Expo peinture Chloé Fraser Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Chloé Fraser Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 10 septembre 2026.
Expo peinture Chloé Fraser
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-10
Chloé Fraser est peintre, illustratrice et graveuse. Ses passions, la couleur et les voyages lui ont peu à peu permis de construire une véritable identité picturale. .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English : Expo peinture Chloé Fraser
L’événement Expo peinture Chloé Fraser Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden