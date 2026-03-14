Expo peinture Christophe Korfer Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Christophe Korfer

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-01

Christophe Korfer est un finistérien émigré à Paris.

Il a gardé la passion de la mer et de la Bretagne où il vient régulièrement revoir famille et amis, mais aussi peindre aquarelles et paysages maritimes ! .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

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English : Expo peinture Christophe Korfer

L’événement Expo peinture Christophe Korfer Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Destination Pays Bigouden