Expo peinture Christophe Korfer Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Christophe Korfer Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 1 octobre 2026.
Expo peinture Christophe Korfer
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-01
Christophe Korfer est un finistérien émigré à Paris.
Il a gardé la passion de la mer et de la Bretagne où il vient régulièrement revoir famille et amis, mais aussi peindre aquarelles et paysages maritimes ! .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English : Expo peinture Christophe Korfer
L’événement Expo peinture Christophe Korfer Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Destination Pays Bigouden