Expo peinture Michel Remaud Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Michel Remaud Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 17 septembre 2026.
Expo peinture Michel Remaud
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-17
L’artiste peintre, Michel Remaud, présente ses toiles sur le thème de la mer, de l’océan… .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English : Expo peinture Michel Remaud
L’événement Expo peinture Michel Remaud Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Destination Pays Bigouden