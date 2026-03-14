Expo peinture Mirella Huon Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Mirella Huon Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 8 octobre 2026.
Expo peinture Mirella Huon
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-08
L’artiste Mirella Huon est à découvrir à la Maison de la Pointe. .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English : Expo peinture Mirella Huon
L’événement Expo peinture Mirella Huon Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Destination Pays Bigouden