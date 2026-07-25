Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño Centre Claude Cahun Nantes
jeudi 29 octobre 2026 · Centre Claude Cahun · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie le CCC a eu envie de fêter l’art du détournement et de la matière photographique en proposant une carte blanche au photographe catalan Israel Ariño. Dans ses œuvres, Israel met en scène des images qui s’attachent au réel pour mieux le détourner. Ce photographe et éditeur explore les différentes narrations des images photographiques pour mieux regarder la photographie comme l’art du faux. Il inscrit ainsi sa pratique aux racines de la photographie, autour du travail d’Hippolyte Bayard, quand le réel se parait de fiction pour mieux se montrer, quand la place du soupçon était encore possible face a des images qui affirmaient, contre toute définition scientifique, l’imaginaire qu’ouvre la création.Émilie HoussaExposition visible du 10 septembre au 19 décembre, du mercredi au samedi de 15h à 19hVernissage : jeudi 10 septembre à 19hRencontre avec l’artiste : vendredi 11 septembre á 18hVisite flash chaque samedi à 16h. Plus d’informations : contact@centreclaudecahun.fr
Centre Claude Cahun Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
09 52 77 23 14 https://centreclaudecahun.fr contact@centreclaudecahun.fr https://centreclaudecahun.fr/fr/programmation/au-revoir-photographie
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