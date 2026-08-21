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AGENDA · Léguevin

Expo photo urbex Marion Widua à la Halle Piquot, Halle Piquot, Léguevin

samedi 19 septembre 2026 · Halle Piquot · Léguevin

Expo photo urbex Marion Widua à la Halle Piquot, Halle Piquot, Léguevin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Halle Piquot
Adresse
37 avenue de Gascogne, 31490 Léguevin
Ville
31490 Léguevin
Département
Haute-Garonne
Tarif
Visite libre. Gratuit.

Expo photo urbex Marion Widua à la Halle Piquot 19 et 20 septembre Halle Piquot Haute-Garonne

Visite libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’exposition photo de Marion Widua sur le thème de l’Urbex, ces construction abandonnées par l’homme et reconquises par la nature.

Halle Piquot 37 avenue de Gascogne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie La Halle Piquot est un lieu dédié à la culture à Léguevin.
Découvrez l’exposition photo de Marion Widua sur le thème de l’Urbex, ces construction abandonnées par l’homme et reconquises par la nature.

©marion widua

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