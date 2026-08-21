Expo photo urbex Marion Widua à la Halle Piquot, Halle Piquot, Léguevin

Informations pratiques

Expo photo urbex Marion Widua à la Halle Piquot 19 et 20 septembre Halle Piquot Haute-Garonne

Visite libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’exposition photo de Marion Widua sur le thème de l’Urbex, ces construction abandonnées par l’homme et reconquises par la nature.

Halle Piquot 37 avenue de Gascogne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie La Halle Piquot est un lieu dédié à la culture à Léguevin.

Découvrez l’exposition photo de Marion Widua sur le thème de l’Urbex, ces construction abandonnées par l’homme et reconquises par la nature.

©marion widua