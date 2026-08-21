Visite du musée de Léguevin, Tempo, Léguevin
samedi 19 septembre 2026 · Tempo · Léguevin
Informations pratiques
Visite du musée de Léguevin 19 et 20 septembre Tempo Haute-Garonne
Gratuit. 19 personnes maximum dans la salle en même temps.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La collection archéologique de Léguevin vous ouvre ses portes !
De la Préhistoire à la Rome antique, avec un passage par l’époque gallo-romaine locale, découvrez les trésors de cette collection et laissez-vous surprendre par la richesse des objets présentés. Prolongez votre visite en participant à des ateliers pour petits et grands : « Le petit archéologue », création de mosaïques en papier, initiation au tissage et bien d’autres activités.
Tempo 1 Route de Toulouse, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie https://www.tempo-leguevin.fr/ Le Tempo est une salle de spectacles à Léguevin.
La collection archéologique de Léguevin vous ouvre ses portes !
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