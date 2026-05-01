Expo Photo Visibles et invisibles Prieuré Saint-Étienne Guer

Guer

Expo Photo Visibles et invisibles

Prieuré Saint-Étienne Lieu-dit Saint-Étienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-05-21

Nouvelle édition de l’expo photo nature en grand format au Prieuré Saint-Etienne. Venez découvrir les photographies d’Isabelle Kervarec.

Expo en extérieur en accès libre et gratuit .

Prieuré Saint-Étienne Lieu-dit Saint-Étienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Expo Photo Visibles et invisibles Guer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande