Expo Photo Visibles et invisibles Prieuré Saint-Étienne Guer
Expo Photo Visibles et invisibles Prieuré Saint-Étienne Guer jeudi 21 mai 2026.
Guer
Expo Photo Visibles et invisibles
Prieuré Saint-Étienne Lieu-dit Saint-Étienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-05-21
Nouvelle édition de l’expo photo nature en grand format au Prieuré Saint-Etienne. Venez découvrir les photographies d’Isabelle Kervarec.
Expo en extérieur en accès libre et gratuit .
Prieuré Saint-Étienne Lieu-dit Saint-Étienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Expo Photo Visibles et invisibles Guer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande