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Expo Photo Visibles et invisibles Prieuré Saint-Étienne Guer

Expo Photo Visibles et invisibles Prieuré Saint-Étienne Guer jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Prieuré Saint-Étienne

Adresse : Lieu-dit Saint-Étienne

Ville : 56380 Guer

Département : Morbihan

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Tarif :

Guer

Expo Photo Visibles et invisibles

Prieuré Saint-Étienne Lieu-dit Saint-Étienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-05-21

Nouvelle édition de l’expo photo nature en grand format au Prieuré Saint-Etienne. Venez découvrir les photographies d’Isabelle Kervarec.

Expo en extérieur en accès libre et gratuit   .

Prieuré Saint-Étienne Lieu-dit Saint-Étienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Expo Photo Visibles et invisibles Guer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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