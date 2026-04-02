EXPO PHOTOS Linda Trime AGECA Paris
EXPO PHOTOS Linda Trime AGECA Paris jeudi 2 avril 2026.
« Exposition photographique à l’AGECA, 177 rue de Charonne 75011 Paris vernissage le jeudi 2 avril 2026 à partir de 18h puis visible tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h A travers un travail au noir et blanc puissamment symbolique, Linda Trime explore les chemins de la quête de soi, du trauma à la révélation. Prises de vue réalisées avec l’aide précieuse d’Ariane Desplanques « Résidences de photographes en Vals de Saintonge » coordonné par Trapèze, en coopération avec la Maison François Méchain et Le Pli, a reçu le soutien du contrat filière arts plastiques et visuels. La communauté de communes Vals de Saintonge, la commune de Saint Jean d’Angély et l’ADAGP ont elles aussi participé au financement de ce projet. Atelier autour de l’autoportrait le samedi 25 avril de 14h à 17h sur inscription à : contact@lindatrime.com «
Expo photos vernissage le 2 juin à 18h
Du 2 avril au 1er juin 2026
Du jeudi 02 avril 2026 au lundi 01 juin 2026 :
gratuit
Vernissage le 2 avril à partir de 18h
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-02T01:59:59+02:00
Date(s) :
AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris
https://www.ageca.org/ +33143703567 ageca@ageca.org
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