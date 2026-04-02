EXPO PHOTOS Linda Trime AGECA Paris

« Exposition photographique à l’AGECA, 177 rue de Charonne 75011 Paris vernissage le jeudi 2 avril 2026 à partir de 18h puis visible tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h A travers un travail au noir et blanc puissamment symbolique, Linda Trime explore les chemins de la quête de soi, du trauma à la révélation. Prises de vue réalisées avec l’aide précieuse d’Ariane Desplanques « Résidences de photographes en Vals de Saintonge » coordonné par Trapèze, en coopération avec la Maison François Méchain et Le Pli, a reçu le soutien du contrat filière arts plastiques et visuels. La communauté de communes Vals de Saintonge, la commune de Saint Jean d’Angély et l’ADAGP ont elles aussi participé au financement de ce projet. Atelier autour de l’autoportrait le samedi 25 avril de 14h à 17h sur inscription à : contact@lindatrime.com «

Expo photos vernissage le 2 juin à 18h

Du 2 avril au 1er juin 2026

Du jeudi 02 avril 2026 au lundi 01 juin 2026 :

gratuit

Vernissage le 2 avril à partir de 18h

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-02T01:59:59+02:00

Date(s) :

AGECA 177 rue de Charonne 75011 Paris

https://www.ageca.org/ +33143703567 ageca@ageca.org



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