Exporama: Un été d’art contemporain à Rennes Ville de Rennes et ses partenaires Rennes dimanche 23 août 2026.

Exporama: Un été d’art contemporain à Rennes Ville de Rennes et ses partenaires Rennes Dimanche 23 août, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Exporama est l’événement estival dédié à l’art contemporain à Rennes. Durant tout l’été, une offre foisonnante vous est proposée : street art, peinture, installations, photos… et toutes les propositi…

Exporama est l’événement estival dédié à l’art contemporain à Rennes. Durant tout l’été, une offre foisonnante vous est proposée : street art, peinture, installations, photos… et toutes les propositions sont gratuites ou à petits prix !

**Les expositions gratuites :**

* Le Musée des beaux-arts Maurepas (2 allée Georges-de-la-Tour) de 14h à 19h

* Les Champs Libres (10 cours des Alliés) de 14h à 19h

* La Criée centre d’art contemporain (place Honoré-Commeurec) de 13h à 19h

* L’ancienne prison Jacques-Cartier (56 boulevard Jacques-Cartier) de 15h à 19h

* Les Ateliers du Vent (59 rue Alexandre-Duval) de 14h à 18h

* L’Orangerie Est du Parc du Thabor de 7h30 à 20h30

* L’Église (rue de Saint-Laurent) de 14h à 19h

* Le M.U.R de Rennes (34 rue Vasselot)

* Le Mur du Couvent des Jacobins (2 rue d’Échange)

* Les panneaux 4×3 (avenue-Aristide Briand)

* Le parcours Beauregard flottant (quartier Beauregard)

**Les expositions payantes** (gratuites pour les moins de 26 ans, les titulaires de la carte Sortir!, les bénéficiaires des minima sociaux et les personnes en situation de handicap)

* Le Musée des beaux-arts Quai Zola (20 quai Émile-Zola) de 10h à 18h – 5 € (plein tarif) et 3 € (tarif réduit)

* Le Frac Bretagne (19 avenue André-Mussat) de 12h à 18h – 3€ (plein tarif) et 2€ (tarif réduit)

**Programme complet disponible sur [exporama-rennes.fr](https://www.exporama-rennes.fr/)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-23T19:00:00.000+02:00

1



Ville de Rennes et ses partenaires Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

