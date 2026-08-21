Exposé public « J’organise ma succession pour sauver mon patrimoine », Centre culturel Rémy Nainsouta, Pointe-à-Pitre
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel Rémy Nainsouta · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
Exposé public « J’organise ma succession pour sauver mon patrimoine » Samedi 19 septembre, 09h00 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Sortir de l’indivision est un enjeu capital pour transmettre et sauvegarder le patrimoine bâti pointois.
Cette conférence vous invite à un temps de réflexion sur ce sujet avec des avocats et des professionnels de l’immobilier.
Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus 97110 P Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690.31.87.52
Sortir de l’indivision est un enjeu capital pour transmettre et sauvegarder le patrimoine bâti pointois.
©Ville de Pointe-à-Pitre
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