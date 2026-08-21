Visite guidée exposition temporaire au Musarth, MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Visite guidée exposition temporaire au Musarth 19 et 20 septembre MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Limité à 15 personne. Inscription conseillée par téléphone au 0590 82 08 04 ou par mail à : Resa-musarth@cg971.fr ou musarth@cg971.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

PARALLÈLES & CROISÉES

De la collection Schœlcher aux voix actuelles

Une exposition, 40 ans d’histoire et de passion !

Bienvenue dans la nouvelle exposition du Musarth !

Pour fêter 40 ans d’acquisitions contemporaines, le Musarth vous ouvre ses portes et vous dévoile ses plus belles trouvailles. Car un musée n’est pas un lieu figé : c’est un espace vivant qui grandit jour après jour grâce à de nouvelles œuvres.

Que s’est-il passé depuis 1985 ?

Depuis près de 40 ans, le Musarth s’efforce de dénicher, d’acheter ou de recevoir en don des œuvres variées (peintures, sculptures, dessins) pour mettre à l’honneur l’art contemporain des Antilles.

Des artistes passionnés au cœur de la Caraïbe

Dans cette exposition, vous allez découvrir le travail de créateurs réunis par leur amour de notre région, répartis en deux grands profils :

– Les artistes natifs : nés en Guadeloupe, ils puisent leur inspiration au plus profond de notre histoire et de notre culture.

– Les artistes résidents : venus d’ailleurs, de la Caraïbe ou de l’Hexagone, ils ont choisi la Guadeloupe comme terre d’adoption et enrichissent la scène artistique locale de leurs regards.

Qu’ils soient d’ici ou d’adoption, tous ces artistes font vibrer la création caribéenne !

À vous de jouer !

Prenez le temps d’observer, d’explorer et de vous laisser surprendre par la diversité de ces œuvres. Bon voyage au cœur de la création caribéenne !

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth Le Musée Départemental d‘Art et d’Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d’œuvres d’art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d’une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu’un musée soit fondé sur l’île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

PARALLÈLES & CROISÉES

©Daniel Dabriou